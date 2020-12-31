شكرا لقرائتكم خبر عن سمو العقارية توقع اتفاقية مبادلة حصص مع شركة سمو القابضة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة سمو العقارية، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية مبادلة حصص مع شركة سمو القابضة.

وأفادت سمو العقارية، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنها ستقوم بزيادة مساهماتها الإضافية في شركة الضاحية الغربية بمدينة بمكة عن طريق تحويل جزء من حصة شركة سمو القابضة بمبلغ 78.695 مليون ريال إلى شركة سمو العقارية.

وقالت الشركة، إنه مقابل ذلك قامت شركة سمو العقارية بتحويل حصة من استثمارها في مشضروع مدخل مكة إلى شركة سمو القابضة بنفس المبلغ.

تجدر الإشارة إلى أن سمو حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 18.7% خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، إلى 36 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 30.4 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.