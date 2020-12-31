شكرا لقرائتكم خبر عن "أبومعطي" تُجدد تسهيلات مصرفية بقيمة 70 مليون ريال مع "السعودي للاستثمار" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات عن تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية، بقيمة 70 مليون ريال، تعتمد نظام التمويل الإسلامي مع البنك السعودي للاستثمار.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن مدة التمويل سنة، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هو سند لأمر من الشركة.

وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل رأس المال العامل، علماً بأنه لايوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 0.8 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 4.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 34.95% بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية بتحويل نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 5.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.