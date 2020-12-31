شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستقر في بداية الجلسة لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب سنوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس (آخر جلسات العام) لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب سنوية بعد الارتفاعات القياسية المتتالية التي سجلتها.



يأتي ذلك بفعل تعافي الاقتصاد العالمي بشكل تدريجي من آثار جائحة "كورونا" وإن كانت الإصابات لا تزال ترتفع، لكن التفاؤل يزداد نتيجة تطوير بعض اللقاحات الواعدة لاحتواء والوقاية من الفيروس.



ولم يتخذ الكونجرس قرارا بعد حول زيادة المدفوعات النقدية للأسر والأفراد إلى 2000 دولار من 600 دولار حيث أن مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين تحفز على هذا القانون.



وكشفت بيانات اقتصادية عن انخفاض مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا إلى 787 ألفا في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 832 ألفا.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:05 بتوقيت جرينتش عند 30414 نقطة، كما استقر مؤشر "إس أند بي 500" عند 3734 نقطة في حين استقر مؤشر "ناسداك" عند 12862 نقطة.