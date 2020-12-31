شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب على وشك تحقيق أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، فى محاولة جديدة للتداول فوق الحاجز النفسي عند 1,900$ للأونصة ، بدعم الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،وأسعار المعدن الثمين على وشك تحقيق أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010 ،بفضل الطلب المرتفع على المعدن كملاذ آمن ،بعد ظهور فيروس كورونا وإغلاق الاقتصاد العالمي.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,899.77$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,894.14$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,885.44$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، فى ظل صعود معظم أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى عامين ونصف عند 89.51 نقطة ، عاكسا استمرار الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع الواسع بفعل تباطؤ الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال العالمية ، خاصة فى ظل استمرار الإجراءات التحفيزية فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.

وعلى صعيد تعاملات 2020 ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية اليوم ،فأسعار الذهب مرتفعة قرابة 25% ، على وشك تحقيق ثاني مكسب سنوي على التوالي ،وبأكبر مكسب سنوي منذ عام 2010 ، بفضل الطلب المرتفع على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل ارتفاع المخاطر فى الأسواق ، خاصة بعد ظهور فيروس كورونا وإغلاق الاقتصاد العالمي.

وقفزت أسعار الذهب أوائل آب/أغسطس الماضي لتتداول فوق الحاجز النفسي عند 2,000$ للمرة الأولى فى التاريخ ، وسجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم 7 آب/أغسطس عند 2.075$ للأونصة.

شهد عام 2020 العديد من المخاطر ، لعل أهمها التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا ،والتحفيز المالي والنقدي الضخم لمعظم البنوك المركزية الكبرى ،وانهيار أسعار النفط ،والتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين ،بجانب مخاوف الحروب التجارية العالمية.