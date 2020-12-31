توقعات النفط في 2021 تتأثر سلبا بفعل ضغوط السلالة الجديدة لكوفيد-19

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز اليوم الخميس أن من المستبعد أن تشهد أسعار النفط الكثير من التعافي في 2021 إذ تهدد السلالة الجديدة لفيروس كورونا والقيود على السفر المرتبطة بها الطلب على الوقود الذي يعتريه الضعف بالفعل.

وتوقع الاستطلاع الذي شمل 39 خبيرا اقتصاديا ومحللا وأُجرى في النصف الثاني من ديسمبر كانون الأول أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 50.67 دولار للبرميل في العام القادم ارتفاعا من استطلاع الشهر الماضي الذي توقع أن يبلغ متوسط السعر 49.35 دولار للبرميل في 2021 لكن دون تغيير عن سعر برنت في التداولات عند نحو 51 دولارا اليوم الخميس.

وكشف الاستطلاع أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47.45 دولار للبرميل في 2021.

ويمثل ذلك ارتفاعا عن المتوسط المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني عند 46.40 دولار للبرميل لكن دون تغيير عن سعر برنت في تداولات اليوم عند 48 دولارا.

وتسبب رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا هذا الشهر في زيادة مخاطر تجدد قيود وأوامر البقاء في المنازل، مما قد يؤدي بجانب التوزيع التدريجي للقاحات مضادة للفيروس إلى تقييد مكاسب الأسعار أكثر.

ويقول محللون إن تعافي الطلب على النفط سيتوقف على وتيرة توزيع اللقاحات التي جرى تطويرها للوقاية من الفيروس، فيما يتوقع البعض عدم العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى أواخر 2022 أو 2023.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا "الفيروس الجديد يفرض ضغوطا قد تعقد التوقعات وتؤدي إلى إجراءات عزل عام أشد صرامة ستعرقل آفاق الطلب على الخام في الربع الأول.

"إجراءات العزل العام الإضافية والتحرك الحذر لأوبك+ لزيادة الإنتاج سيكونان النقطة المحورية للربع الأول من العام".

واتفق منتجو أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على تقليص تخفيضات إنتاجهم بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من يناير كانون الثاني.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك في الرابع من يناير كانون الثاني لبحث سياسة الإنتاج، بما في ذلك تخفيف إضافي محتمل قدره 500 ألف برميل يوميا في فبراير شباط.

والعقود الآجلة لبرنت وغرب تكساس الوسيط منخفضة بأكثر من 20 بالمئة هذا العام بيد أن برنت زاد لأكثر من ثلاثة أمثاله منذ أبريل نيسان، حين بلغ أدنى مستوى في 20 عاما عند 15.98 دولار للبرميل.