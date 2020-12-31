شكرا لقرائتكم خبر عن «الدار» تبيع مجمع أبوظبي للجولف وفندق «ويستن» بـ 180 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الدار العقارية عن توقيعها اتفاقية لبيع مجمع نادي أبوظبي للجولف، متضمِّناً فندق «ويستن» وملعب أبوظبي للجولف، إلى مستثمر مالي مقابل 180 مليون درهم.

وحقّقت «الدار» في هذه الصفقة عائداً بنسبة 13% على قيمة الاستثمار الأساسي ما يتماشى مع استراتيجيتها الفعالة في إدارة الأصول والقائمة على إبرام صفقات تخارج مربحة وإعادة استثمار رأس المال في فرص استثمارية مجزية تدعم مسيرة نموها.

وكانت «الدار» قد استحوذت على المجمع، الذي يضم كذلك أرضاً يمكن استخدامها لتطوير مشروع سكني بمساحة طابقية إجمالية تصل إلى 46,543 متراً مربعاً، كجزء من صفقة استحواذ شاملة أبرمتها مع شركة التطوير والاستثمار السياحي في العام 2018.

وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة الدار العقارية: يسعدنا إتمام بيع هذا المجمع الفاخر للضيافة والاستجمام في أبوظبي. ويؤكد نجاح الصفقة خبرة وكفاءة فرق عملنا وقدرتها على تحقيق أفضل قيمة ممكنة من استثماراتنا عبر الإدارة النشطة للأصول على الرغم من التحديات التي تواجه صناعة الضيافة والسياحة نتيجة تداعيات «كوفيد-19». وسنواصل استكشاف أفضل الفرص الاستثمارية المجزية بما يعزز بشكل كبير من نمو وتنويع محفظة الدار مستقبلاً.

تأسس منتجع جولف ونادي صحي ويستن أبوظبي، في العام 2011، ويضم 172 غرفةً وستة مطاعم وحوضي سباحة، فضلاً عن نادٍ صحي عصري و2256 متراً مربعاً من المساحات المخصصة للمؤتمرات. وتدير «ماريوت» الدولية هذه الوجهة حالياً بموجب اتفاقية إدارة بين الطرفين.

وتُعد هذه الصفقة الأحدث ضمن سلسلة صفقات نفذتها شركة الدار خلال العام 2020 بعد أن وقعت في وقت سابق من شهر ديسمبر اتفاقية لبيع أصول تبريد المناطق التابعة لها في جزيرة السعديات. كما وقعت في أواخر شهر نوفمبر الماضي اتفاقية مع شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة» (ADQ) تتولى الدار بموجبها إدارة وتنفيذ مشاريع رئيسية بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار درهم مما يعزز بشكل كبير من نمو أعمال وإيرادات وحدة إدارة المشاريع التطويرية التابعة لأطراف خارجية، والتي تتضمّن كذلك عقوداً حكومية لتطوير البنية التحتية في جزيرة السعديات.