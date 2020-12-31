شكرا لقرائتكم خبر عن ريدان الغذائية تتقدم بطلب زيادة رأسمالها لهيئة السوق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ريدان الغذائية عن تقديمها، يوم أمس الأربعاء، ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إلى أنه قد تم تعيين شركة فالكم للخدمات المالية مستشاراً مالياً لإدارة الاكتتاب في طرح أسهم حقوق الأولوية.

وكانت إدارة ريدان قد أوصت، في سبتمبر الماضي، بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 112.5 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إن سبب زيادة رأس المال هو دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة من خلال ضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل لزيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 38.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى، وارتفاع تكلفة المبيعات والتكاليف التشغيلية. بالإضافة إلى تسجيل خسائر بيع أصول (عقارات) وخسائر هبوط في قيمة أصول (عقارات) وحصة الشركة من خسائر الشركة الزميلة.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 53.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.