شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات العقارية تعلن تفاصيل إعادة جدولة قروض مستحقه عليها بقيمة 40 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إنجازات للتنمية العقارية عند قيام البنك الدائن بتأجيل سداد جميع مستحقاته "الأصل والفوائد" خلال شهر أبريل 2020، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا، على أن تستحق في 1 نوفمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، اليوم الخميس، بقيامها بتسديد الفوائد وإعادة جدولة الدين البالغ 40.02 مليون دينار، ليستحق أول قسط في 15 يونيو 2022، والأخير في 15 يونيو من عام 2026.

وقالت الشركة، إنها لم تتعثر في السداد، مُشيرة إلى أن عمليات التأجيل جاءت بسبب تعليمات البنك المركزي، والبنك الدائن؛ لتخفيف الأعباء على المقترضين، والمرحلة الثانية جاءت بعد التنسيق مع الدائن.

وأشارت إنجازات إلى أن الأثر المالي لتأجيل سداد المستحقات يتمثل في تعزيز النقد لدى الشركة للفترة من ديسمبر 2020 وحتى يوليو 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بقيمة 176.05 ألف دينار في الربع الثالث من العام 2020، مقارنةً بربح قدره 337.42 ألف دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بتراجع نسبته 47.8%.

وحققت الشركة أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020 بلغت 832.35 ألف دينار، مقابل أرباح بقيمة 2.08 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من عام 2019.