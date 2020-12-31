بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 3.88 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 88ر3 نقطة ليبلغ مستوى04ر5546 نقطة بنسبة هبوط بلغت 07ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 18ر263 مليون سهم تمت عبر 7679 صفقة نقدية بقيمة 05ر29 مليون دينار (نحو 8ر95 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 06ر1 نقطة ليبلغ مستوى 43ر4552 نقطة بنسبة صعود بلغت 02ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر221 مليون سهم تمت عبر 4613 صفقة نقدية بقيمة 10ر12 مليون دينار (نحو 9ر39 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 27ر6 نقطة ليبلغ مستوى 07ر6051 نقطة بنسبة هبوط بلغت 1ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر41 مليون سهم تمت عبر 3065 صفقة بقيمة 9ر16 مليون دينار (نحو 7ر55 مليون دولار).

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 5ر6 نقطة ليبلغ مستوى 35ر4636 نقطة بنسبة هبوط بلغت 14ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر192 مليون سهم تمت عبر 3511 صفقة نقدية بقيمة 7ر10 مليون دينار (نحو 3ر35 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (تمدين ع) و(تعليمية) و(فنادق) و(تجارة) أما شركات (الاولى) و(ارزان) و(اهلي متحد) و(المدينة) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (خليج ت) و(بيت الطاقة) و(استهلاكية) و(فجيرة أ) الأكثر انخفاضا.