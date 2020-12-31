سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 3 سنتات ليبلغ 50.61 دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 3 سنتات ليبلغ 61ر50 دولار في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 58ر50 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية زادت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا لتبلغ 22ر51 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات ليبلغ 07ر48 دولار.
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