«ويز أبوظبي» تضيف طائرتين وتستقبل المزيد من طواقم العمل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” تستقبل «ويز إير أبوظبي»، أحدث الناقلات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، العام الجديد بوصول طواقم العمل من مختلف الجنسيات وطائرتين جديدتين هذا الأسبوع، ليصل إجمالي أسطولها في أبوظبي إلى 4 طائرات، وذلك استعداداً لتدشين أولى رحلاتها الاقتصادية بين أبوظبي وأثينا، اعتباراً من 15 يناير /كانون الثاني 2020.

تأسست «ويز إير أبوظبي» بموجب اتفاق بين شركة «القابضة» (ADQ) وشركة الطيران «ويز إير» القابضة Wizz Air التي تعد أكبر شركة طيران اقتصادي في وسط وشرق أوروبا، وتقوم بتشغيل أسطول طائرات إيرباص بالكامل يتألف من 136 طائرة من طراز «إيه 320» و «إيه 321»، وتضم فريقاً من المتخصصين في مجال الطيران.

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