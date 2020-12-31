شكرا لقرائتكم خبر عن مطار دبي يتوقع نصف مليون مسافر في الأسبوع الأول من 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تستعد مطارات دبي لزيادة عدد الركاب المتوقع مرورهم عبر مطار دبي الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة في الفترة ما بين 1 و7 يناير/كانون الثاني 2012.

وقال عيسى الشامسي نائب الرئيس للعمليات في مطارات دبي: «من المتوقع أن يستخدم ما يقدر بنحو 545000 مسافر مطار دبي الدولي، جزء كبير منهم يومي 2 و3 يناير اللذين سيكونان الأكثر ازدحاماً مع أكثر من 78 ألف مغادر».

وبالنظر إلى أن متطلبات السفر قد تغيرت على مستوى العالم خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة بسبب جائحة كوفيد ـ 19، تحث مطارات دبي بشدة، جميع المسافرين على اتباع الإرشادات، وأهمها:

• التحقق دائماً من شركة الطيران الخاصة بكم للحصول على معلومات حول متطلبات السفر الخاصة برحلتكم.

• تأكدوا من المبنى الذي ستقلع منه أو تصل إليه رحلتكم قبل مجيئكم إلى المطار.

• تأكدوا من أنكم على دراية بمتطلبات السفر إلى البلد الذي تسافرون إليه (بما في ذلك تقرير اختبار PCR السلبي قبل بدء رحلتكم).

• تأكدوا من أنكم ترتدون أقنعة واقية للوجه مع المحافظة على التباعد الجسدي في المطار في جميع الأوقات.

• امتنعوا عن السفر واطلبوا المشورة الطبية إذا كنتم تعانون أي أعراض لـ«كوفيد ـ 19».

• تأكدوا من أن وثائق سفركم (جواز السفر والتأشيرة) محدثة وصالحة قبل التوجه إلى المطار.

• قولوا وداعاً للأهل في المنزل للمساعدة في تجنب الازدحام في الفناء الأمامي للمحطة.

• يقتصر الدخول على الركاب أصحاب التذاكر فقط، ولن يُسمح للمهتمين بدخول المباني.

وتعمل مطارات دبي بشكل وثيق مع شركائها في الخدمة وشرالتجاريين بما في ذلك أكثر من 50 شركة طيران دولية، وحوالي 90 من أصحاب الامتياز في مجال الأغذية والمشروبات، وسلطات الرقابة والصحة، لضمان رفاهية وراحة العملاء. ونفذت مطارات دبي سلسلة من الإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء المطار للحفاظ على صحة وسلامة العملاء والموظفين. وتشمل هذه التدابير وجود محطات معقم اليدين حول المطار، وزجاج شبكي وقائي عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات، والفحص الحراري عن بعد، وعلامات التباعد الاجتماعي، وزيادة مستويات التنظيف والتعقيم وفقًا للمعايير الدولية على النحو المنصوص عليه من قبل السلطات المحلية ذات الصلة.