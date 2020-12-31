شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: "التحليل الذكى" للإقرارات الإلكترونية يكشف حالات التهرب الضريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد معيط، وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشروع متابعة الحالات الضريبية بنظام التحليل الذكى للبيانات الضريبية بالتعاون مع شركة «إكسيل»، بما يُسهم فى حوكمة المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، وكشف أى حالات للتهرب الضريبى، وزيادة نسبة الالتزام الطوعى بسداد الضرائب المستحقة، على النحو الذى يُساعد فى تعظيم الإيرادات العامة للدولة؛ بما يُمَّكنها من تعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية لأى تنمية حقيقية.

أضاف الوزير، أن مشروع متابعة الحالات الضريبية بنظام التحليل الذكى للبيانات الضريبية يُعد أحد الروافد الأساسية للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، حيث يستهدف تحليل بيانات منظومة الإقرارات الضريبية بما فيها الفواتير الإلكترونية وإقرارات ضريبتى الدخل والقيمة المضافة، وتعاملات الجمارك.

أكد المهندس أحمد سرحان رئيس مجلس إدارة شركة «إكسيل»، أن مشروع التحليل الذكى للحالات الضريبية، يُعد نقلة نوعية لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز حوكمة المجتمع الضريبى، لافتًا إلى أن نظام التحليل الذكى يُعتبر من أهم المشروعات التي تقوم بتحليل البيانات، وربطها بمختلف أنواع الضرائب والجمارك.

أضاف أن المشروع يهدف إلى تحقيق تكامل بيانات الممولين بما يُساعد فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية، على النحو الذى يُسهم فى المتابعة الدقيقة لكل التعاملات المالية ودعم اتخاذ القرار، اعتمادًا على بيانات دقيقة وسليمة.