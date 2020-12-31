شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بافتتاحية الجلسة بتراجع 20 قطاعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% خاسراً 23.92 نقطة ليصل إلى مستوى 8736.16 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.63% رابحاً 906.13 نقطة ليصل إلى مستوى 25880.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 63.1 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.34%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.06%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.65%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.63%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.61%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.49%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.46%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.01%.

وقفز 40 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 8.71%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 3.70%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 2.52%، فيما تراجع 141 سهماً على رأسها سهم "أميانتيت" بنسبة 4.05%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 2.61%، ثم سهم "نادك" بنسبة 1.96%، فيما تصدر سهم "الشرقية للتنمية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 366.2 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في شركة أميانتيت العربية السعودية في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اليوم الخميس.