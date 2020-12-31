شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة البابطين تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 42.6 مليون ريال عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020 المنتهي في 31 ديسمبر 2020، بقيمة 42.63 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح موزعة على عدد 42.631 مليون سهم، بواقع 1 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من قيمة السهم الاسمية.

وبحسب البيان، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم حتى يوم الخميس الموافق 21 يناير 2021، والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2019 بقيمة 21.3 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم، بما نسبته 5% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 15.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 20.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 19.3% مع ارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل التقديرية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 52.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 61.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.