شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق التعرفة الجديدة لرسوم وأجور خدمات الموانئ بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، عن بدء تطبيق التعرفة الجديدة لرسوم وأجور خدمات قطاع الموانئ وذلك اعتباراً من غد الموافق الأول من شهر يناير 2021، بما يتماشى مع خطط التخصيص والتحول في قطاع الموانئ للعمل بأسلوب تجاري واستثماري.

وتستهدف "موانئ" من تعديل وتطبيق التعرفة الجديدة إلى تنفيذ عددٍ من الآثار الاقتصادية والاجتماعية من بينها زيادة جاذبية الاستثمار في قطاع الموانئ بالمملكة.

وسيُسهم ذلك في تحفيز الاقتصاد الوطني وخدمة المصدرين والمستورين ومقدمي الخدمات، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة في الخدمات المساندة التي ستوفر أكثر من 9600 وظيفة جديدة مباشرة في مختلف الموانئ البحرية والقطاع اللوجستي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وستسهم التعرفة الجديدة في دعم التزامات الهيئة العامة للموانئ والمشغلين في الموانئ السعودية بمؤشرات عالمية تنافسية تشمل توفر الأرصفة، وزيادة إجمالي حركات الرافعة في الساعة، بالإضافة إلى إجمالي حركات المناولة بالرصيف في الساعة، وتقليل الوقت المستغرق منذ دخول الشاحنة حتى خروجها، إلى جانب إجمالي الوقت المستغرق الذي تقضيه كل شاحنة في المحطة.

والتعرفة الجديدة ستسهم كذلك على إنشاء بوابات داخلية وخارجية جديدة تعتمد على تقنية التعرف الضوئي، بالإضافة إلى تحديث إمدادات شبكة الألياف البصرية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ووضع نظام تشغيل المحطة، إلى جانب أجهزة المحطات المتنقلة الصناعية والمثبتة على معدات مناولة الحاويات.

وكانت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" أعلنت في أكتوبر الماضي بدء التشغيل الفعلي لأكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة الذي تم إبرامه في أبريل الماضي وذلك في إطار تطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام.

وبحسب بيان سابق للهيئة على موقعها الإلكتروني، فإن ذلك تم مع الشركة السعودية العالمية للموانئ (SGP) المملوكة بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة بي اس أي (PSA) العالمية، بقيمة استثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال، وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل BOT بعقد يمتد 30 عاماً.