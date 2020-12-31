العجز التجاري التركي يرتفع إلى 5 مليارات دولار في نوفمبر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الخميس أن العجز التجاري الخارجي للبلاد قفز 153.5 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني إلى 5.033 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وقال المعهد إن صادرات تركيا انخفضت 0.9 بالمئة وارتفعت الواردات 15.9 بالمئة مقارنة مع نوفمبر تشرين الثاني 2019. وفي الأحد عشر شهرا الأولى من العام، زاد العجز التجاري 82.5 بالمئة إلى 45.344 مليار دولار.