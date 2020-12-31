شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض رسوماً جمركية جديدة على منتجات فرنسية وألمانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

أعلنت واشنطن، الأربعاء، فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات فرنسية وألمانية على خلفية النزاع المستمر منذ فترة طويلة حول الدعم الذي يتم تقديمه لعملاقي صناعة الطائرات الأوروبي «إيرباص» والأمريكي «بوينغ».

وقال الممثل التجاري الأمريكي في بيان، إن الرسوم الجديدة ستشمل «أجزاء تصنيع الطائرات الفرنسية والألمانية»، إضافة إلى منتجات أخرى من البلدين الأوروبيين، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي رداً على فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً على منتجات أمريكية بشكل غير منصف.

واعتبر المسؤول الأمريكي في بيانه أن هذه الخطوة تأتي رداً على فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً على منتجات أمريكية بشكل غير منصف. وهذا القرار هو الأحدث في المعركة التجارية المحتدمة بين الطرفين منذ 16 عاماً بسبب اتهامات متبادلة بدعم صناعة الطائرات خارج إطار القواعد القانونية، ثم تأججت في ظل السياسة الحمائية التي اتبعها الرئيس دونالد ترامب.

كما أن القرار يأتي على الرغم من عقد الآمال على هدنة تجارية بعد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد أجازت هذا العام للاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الأمريكية.

لكن واشنطن تعتقد أنها قد عوقبت بالطريقة التي اتبعت لحساب فرض الرسوم، والتي أدت وفقاً لإدارة ترامب إلى الإفراط في فرض رسوم أوروبية على المنتجات الأمريكية.

وأضاف بيان الممثل التجاري «في تنفيذ فرض رسومه الجمركية (...) استخدم الاتحاد الأوروبي بيانات تجارية تعود لفترة انخفض فيها حجم التجارة بشكل كبير بسبب الآثار المروعة لـ«كوفيد-19» على الاقتصاد العالمي».

وتابع: «كانت نتيجة هذا الخيار أن أوروبا فرضت رسوماً جمركية على منتجات أكثر بكثير مما كان سيتم في حال استخدام بيانات فترة أخرى عادية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أوضحت للاتحاد الأوروبي التأثير التشويهي لهذه الفترة الزمنية المحددة، إلا أن الاتحاد الأوروبي رفض تغيير مقاربته».

ولفت إلى أنه نتيجة ذلك وجدت الولايات المتحدة نفسها «مضطرة لتغيير الفترة التي تستخدمها كمرجعية لنفس الفترة التجارية التي استخدمها الاتحاد الأوروبي».

والخلاف المتعلق بصناعة الطيران يسبق وصول ترامب إلى البيت الأبيض بكثير، لكن واشنطن انتهزت الفرصة لفرض رسوم جمركية بقيمة 7,5 مليار دولار على منتجات الأوروبيين بعد أخذ موافقة منظمة التجارة العالمية العام الماضي.

