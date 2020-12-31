شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات النفط الأمريكي ترتفع إلى 3.6 مليون برميل.. وتراجع المخزونات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت إلى 3.6 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر كانون الأول من 3.1 مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق عليه. وأضافت أن صافي واردات الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 764 ألف برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميا.

إلى ذلك، تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر /كانون الأول إلى 493.5 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأربعاء إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 27 ألف برميل خلال الأسبوع.

وقالت الإدارة إن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 273 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعت 1.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز لارتفاع قدره 1.7 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.1 مليون برميل على مدار الأسبوع مقابل توقعات لزيادة قدرها 0.5 مليون برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 764 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي إلى 1.7 مليون برميل يوميا.

(رويترز)