شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة مستشفيات كليوباترا ترد فى بيان للبورصة على رفض "حماية المنافسة" صفقة الاستحواذ على "ألاميدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة مجموعة مستشفيات كليوباترا، إن الشركة لم تتقدم رسمياً بتقديم الملف الكامل لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن صفقة ألاميدا، وأن الشركة بصدد تجهيز وإعداد الملف الكامل للطلب مشمولاً بكافة النقاط والدراسات المطلوبة لتقديمها ومناقشتها مع الجهاز.

وأشارت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إلى أن الاتفاقية المشروطة للاستحواذ على أسهم مجموعة ألاميدا هيلثكير جروب، مشروطة باستيفاء كافة الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية والرقابية ومن بينها وزارة الصحة والسكان وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهيئة العامة للرقابة المالية، وكذا موافقة الجمعية العامة للشركة.

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة إبراهيم السجينى؛ قرارًا مبدئيًّا بعدم منح الموافقة على استحواذ مجموعة كليوباترا على مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، لوجود مؤشرات بالتأثير سلبًا على قطاع الرعاية الصحية فى مصر.

جاء قرار الجهاز في ضوء حرصه على منع إنشاء كيانات احتكارية في سوق المستشفيات في مصر، وما قد يتبع ذلك من الإضرار بالرعاية الصحية للمواطن المصري ورفع أسعارها.

وقرر مجلس الإدارة إخطار وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بتقريره المبدئي بشأن الآثار المحتمل حدوثها في حال استحواذ مجموعة مستشفيات كليوباترا على مجموعة مستشفيات ألاميدا، حيث إنه بعد القيام بدراسة مبدئية لسوق المستشفيات الخاصة متعددة التخصصات في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة فقد تبين للجهاز أنه من شأن الاستحواذ المذكور أن يؤدي إلى خلق كيان احتكاري في سوق الرعاية الصحية من خلال تعزيز هيمنة شركة كليوباترا على مستشفيات الدرجة الأولى والثانية في نطاق 80 كيلو مترا أو نطاق محافظتي القاهرة والجيزة على أقصى تقدير، باعتباره سوقا معنيّا منفصلا.