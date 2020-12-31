شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بافتتاحية الجلسة باستثناء "السوق الرئيسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء السوق الرئيسي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% رابحاً 1.880 نقطة ليصل إلى مستوى 5551.78 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10% رابحاً 5.880 نقطة ليصل إلى مستوى 6063.22 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% خاسراً 3.200 نقطة ليصل إلى مستوى 4548.17 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.05% رابحاً 2480 نقطة ليصل إلى مستوى 4645.71 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 146.9 مليون سهم بقيمة 13.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4077 صفقة، وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.99%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.87%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 2.75%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.30%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.04%.

وجاء سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.53%، يليه سهم شركة المجموعة البترولية المستقلة بنسبة 6.67%، ثم سهم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 5.51%، فيما تصدر سهم شركة ياكو الطبية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 10.21%، يليه سهم مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 6.79%، ثم سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 5%.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية، إيقاف سهم شركة صكوك القابضة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، وفقاً لما يقضي به البند 3 من المادة 1-18 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) للائحة التنفيذية من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وذلك لحين قيام الشركة بالعمل على تزويد مراقب الحسابات الخارجي بالبيانات اللاومة والوافقية التي ستمكنه من إبداء الرأي على البيانات المالية للشركة، وذلك بمراعاة الوضع المالي للشركة والملاحظات الواردة ضمن تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

كما أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية، إيقاف سهم شركة المال للاستثمار عن التداول في البورصة، وذلك لإعلان الهيئة عن حالة التعثر الرئيسية وفقاً للقرار 42 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اعتماد الإجراءات التنفيذية التي سوف يتم اتباعها عند حدوث حالة تعثر رئيسية.

وفي سياق آخر وافقت هيئة أسواق المال الكويتية، على نشر مستند العرض الإلزامي المقدم من سالم عبد الله سالم الحوسني على جميع الأسهم المتبقية في الشركة الكويتية السورية القابضة، وذلك مقابل سعر العرض المقدم 30 فلس كويتي للسهم الواحد، منوهة إلى أن فترة التجميع سوف تبدأ اعتباراً من تاريخ 13 يناير 2021 وحتى 14 فبراير 2021.