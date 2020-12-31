شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم فى سوق العبور.. الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضروات اليوم الخميس 31-12-2020 بسوق العبور للجملة بحسب شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ان أسعار الفاصوليا 2-4 ، وأسعار الكوسة بين 2- 4.5 جنيها للكيلو، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو.

وأضاف النجيب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الطماطم سجلت 1.5-3 جنيهات والبطاطس تتراوح بين 0.5 - 1.5 جنيها للكيلو، وأسعار الملوخية بين 2-4 جنيهات للكيلو.

أسعار البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو. تراوحت أسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيها للكيلو ،و سعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو،

وأشار النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن سعر كيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو ، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو. والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو ، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها للكيلو.