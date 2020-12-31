شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى لبورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم "دو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% رابحاً 4.30 نقطة ليصل إلى مستوى 2522.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 38.6 مليون سهم محققة ما قيمته 16.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 317 صفقة لعدد 20 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.50%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.29%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.97%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.12%.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 6.79%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 1.22%، فيما تراجعت 9 أسهم، على رأسها سهم الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين-تكافل بنسبة 5%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.34%، فيما تصدر سهم شركة دبي للاستثمار قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 3.1 مليون ورقة بقيمة 4.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.69%.

وفي سياق متصل قالت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة، إن الشركة توصلت إلى اتفاق مع البنك الأجنبي بموجبه حلت الشركة ذات الصلة محله في المديونية، والبالغ مقدارها 65.5 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 20.1 مليون دينار كويتي، وتم الاتفاق مع الدائن الجديد على فائدة سنوية ثابتة بواقع 1.5%، كما تم التوصل إلى اتفاق بجدولة هذا الدين ليتم سداده على مدة 5 سنوات على دفعات ربع سنوية، وسيظهر الأثر المالي في تحقيق ربح قدره 10.2 مليون دينار كويتي، وتأجيل استحقاق المديونية لمدة 5 سنوات.

كما أعلنت الشركة، إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة حسين علي محمد العتال رئس مجلس الإدارة، صالح صالح السلمي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وكلا من عبد الله عبد الرزاق العصفور، ليلى عبد الكريم الإبراهيم، عبد العزيز المجل أعضاء مجلس الإدارة.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة أرامكس، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، أمس الأربعاء، وناقش أعضاء المجلس مستجدات أعمال الشركة ومجموعة من المسائل الروتينية الأخرى.