شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار العملات اليوم الخميس 31-12-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار العملات اليوم الخميس 31-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، خلال التعاملات الصباحية للبنوك، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، مقابل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف اليورو مسجلا 19.25 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.17 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

فقدت أسواق النفط الخام العالمية نحو خُمس قيمتها في 2020 إذ تسببت إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة فيروس كورونا في شل معظم الاقتصاد العالمي، لكن الأسعار انتعشت بقوة من مستوياتها المتدنية إذ تقدم الحكومات تحفيزا. واليوم الخميس، آخر أيام التداول في 2020، انخفض خام القياس العالمي برنت ثمانية سنتات أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 51.55 دولار للبرميل وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 48.27 دولار للبرميل.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.





سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، سجل 19.25 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.17 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.32 جنيه للشراء، و21.52 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.13 جنيه للشراء، و21.36 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى اليوم

سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 48.75 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 48.58 جنيه للشراء، و51.61 جنيه للبيع.