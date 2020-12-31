شكرا لقرائتكم خبر عن 4.7 % زيادة فى أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعى للعام الدراسي 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهــــاز المركـزي للتعبئــة العـامــــة والإحصــاء اليـوم الخميس "النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2019/2020 "، ومن أهم مؤشرات النشرة، أن الفترة ما قبل الابتدائي، 1.6 مليون تلميذ بنسبة 6.2% من أجمالي المراحل التعليمية (منهم 1.5مليون تلميذاً بنسبة 6.2% من إجمالي مراحل التعليم العام، 110.5 الف تلميذاً بنسبة 6.2 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2019/2020.
62.7 ألف مدرس (منهم 58.9 الف مدرس بنسبة 5.7%، من إجمالي مراحل التعليم العام، 3.8 الف مدرس بنسبة 2.3% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2019/2020 ، و12.4 الف مدرسة بالتربية والتعليم، 1.4 الف معهداً بالتعليم الأزهري للعام الدراسي 2019/2020.
الابتدائي:
13.8 مليون تلميذ بنسبة 54.3 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2019/2020(منهم 12.8 مليون تلميذ بنسبة 54.4% من إجمالي مراحل التعليم العام، 932.4 الف تلميذ بنسبة 52.4 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري.
514.4 الف مدرس (منهم 440.6 الف مدرس بنسبة 42.9% من إجمالي مراحل التعليم العام، 73.9 الف مدرس بنسبة 45.3 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري ) عام 2019/2020، و19.1 ألف مدرسة بالتربية والتعليم ، 3.6 الف معهداً بالتعليم الأزهري عام 2019/2020 .
0.3 % نسبة التسرب فى المرحلة الابتدائية عام 2019/2020 مقابل 0.4% عام 2018/2019، و99.8 % معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية عام 2019/2020.
التعليم المجتمعي:
133.7 الف تلميذ (الفصل الواحد) بنسبة 0.5 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2019/2020، و8.2 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 0.7 % من إجمالي المراحـــل التعليميـــة عام 2019/2020،5 ألف مدرسه ( الفصل الواحد ) بالتربية والتعليم عام 2019/2020 ولا يوجد تعليم مجتمعي بالأزهر.
الإعدادي:
5.6 مليون تلميذ بنسبة 22.2% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 5.2 ملــيون تلميذاً بنسبــة 22.2% من إجمالي مراحل التعليم العام،388.1 الف تلميذ بنسبة 21.8% مــن إجمالي مــراحل التعليــم الأزهري) عام 2019/2020.، و297.6 ألف مدرس (منهم 254.8 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 24.8 % من إجمالي مراحل التعليم العام، 42.8 الف مدرس بنسبة 26.3 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2019/2020، و12.6 ألف مدرسة بالتعليم الإعدادي بالتربية والتعليم ، 3.5 الف معهد بالتعليم الأزهري عام 2019/2020.، 2.7 % نسبة التسرب فى المرحلة الإعدادية عام 2019/2020 مقابل 3.1 % عام 2018/2019 ، و39.2 % معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوي العام عام 2019/2020.
الثانوي:
2.2 مليون تلميذ بنسبة 8.5% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1.8 مليون تلميذ بنسبة 7.7 % بالتربية والتعليم ، 336.7 الف تلميذ بنسبة 18.9 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2019/2020، و148.2 الف مدرس ( منهم 106.7 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10.4 % من إجمالي المراحل التعليمية، 41.5 الف مدرس ازهري بنسبة 25.4 % من إجمالي المراحل التعليمية بالأزهر ) عام 2019/2020، و3.9 الف مدرسة بالتربية والتعليم ، 2.3 الف معهداً بالتعليم الأزهري عام 2019/2020.
التعليم الفني:
2.1 مليون تلميذ بنسبة 8.1 % من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 943.0 الف تلميذ بنسبة 45.9 % بالتعليم الصناعي، 869.8 الف تلميذ بنسبة 42.4% بالتعليم التجاري ( عام ــ فندقي )، 240.6 الف تلميذ بنسبة 11.7 % بالتعليم الزراعي ) من إجمالي التعليم الثانوي الفنى عام 2019/2020، و146.7 الف مدرس (منهم 92.6 الف مدرس بالتعليم الصناعي بنسبة 63.1%، 41.2 الف مدرس بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي) بنسبة 28.1%، 12.9 الف مدرس بالتعليم الزراعي بنسبة 8.8%) من إجمالي مدرسين التعليم الفنى 2019/2020، و2.5 الف مدرسة (منهم 1.2 الف مدرسة بالتعليم الصناعي، 986 مدرسة بالتعليم التجاري (العام ـ الفندقي)، 251 مدرسة بالتعليم الزراعي عام 2019/2020، و799.5 الف تلميذ بالتعليم التجاري العام بنسبة 91.9 %، 70.4 الف تلميذ بالتعليم الفندقي بنسبة 8.1 % من إجمالي التعليم التجاري عام 2019/2020 .
التربية الخاصة:
42.3 ألف تلميذ بنسبة 0.2 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2019/2020 ، و9.9 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 1.0 % عام 2019/2020، و1.8 الف مدرسة بالتربية والتعليم ولا يوجد تربية خاصة بالأزهر عام 2019/2020.
القراءات:
10 ألاف تلميذ بالأزهر بنسبة 0.04 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2019/2020 ، و1.1 الف مدرس بالأزهر بنسبة 0.1 % عام 2019/2020، و119 عدد معاهد بالأزهر ولا يوجد قراءات بالتربية والتعليم عام 2019/2020 .
الإجمالي العام:
25.3 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي عام 2019/2020 مقابل 24.2 مليون تلميذ عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 4.7%من أجمالي التلاميذ ، و1.18 مليون مـدرس عــام 2019/2020 مقابل 1.21 مليون مـدرس عام 2018/2019 بانخفاض بلغ نسبته 1.5% من أجمالي المدرسين ، و67.5 الف مدرسة ومعهد أزهري عام 2019/2020 مقابــل 65.9 الف مــدرسة ومــعهــد أزهــري عام 2018/2019 بزيادة بلغت نسبتها 2.5 % .
كانت هذه تفاصيل خبر 4.7 % زيادة فى أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعى للعام الدراسي 2019/2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.