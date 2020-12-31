شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 823 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 823 جنيها للجرام حتى صياغة هذه السطور، مع توقعات بتغيرات أسعار الذهب فى سوق الصاغة، فى ظل استمرار تذبذب سعر الذهب بين الارتفاع والهبوط، وجاء هذا الارتفاع فى سعر الذهب بالسوق المصرى بعد ارتفاع سعر اونصة الذهب عالميا إلى 1890 دولار.

أسعار الذهب اليوم..

الذهب عيار 18 سجل 705.42 جنيه.

الذهب عيار 21 سجل 823 جنيها.

الذهب عيار 24 سجل 940.57 جنيه.

الجنيه الذهب 6584 جنيها.

أونصة الذهب 1890 دولارا.

وسجل الذهب خلال 2020 اضطرابات ملحوظة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع المعدن الأصفر عالميا، الأمر الذى دفع الذهب فى مصر لتسجيل أرباحا كبيرة وصلت إلى 23% حتى الآن، مع تراجع كبيرة فى حجم المبيعات جراء تفشى فيروس كورونا، وتوقف حفلات الزفاف والمناسبات الجماعية فى البلاد.

مبيعات الذهب فى مصر شهدت حالة من الهدوء النسبى فى على مدار شهرى نوفمبر والنصف الأول من ديسمبر 2020، بحسب تأكيدات شعبة الذهب فى الاتحاد العام للغرف التجارية، رغم هبوط الذهب فى بعض الأوقات دون 800 جنيها للجرام، لكن المستهلك ينتظر مزيد من الهبوط فى سعر المعدن الأصفر.

ارتفاع سعر الذهب فى مصر يدفع السوق لحالة من الهبوط فى مبيعات الذهب بأعيرته المختلفة، ورغم أن الذهب فى مصر ضمن العادات الاجتماعية وتحرص الأسر على شراء الذهب فى مصر كنوع من التفاخر والتباهى خلال المناسبات الرسمية، لكن الهبوط فى سعر الذهب يؤدى إلى تحريك ولو جزئى فى المبيعات.

هل يشهد السوق تغيرات جديدة فى الأسعار فيما تبقى من عام 2020، وهنا يؤكد محسن فوزى أحد صناع الذهب أن سعر الذهب سيواصل التذبذب بين الارتفاع والهبوط فى ظل مناخ عالمى متغير بصورة مستمرة، مشيرا إلى أن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا فى انجلترا، خلق حالة من الفزع فى الأسواق العالمية، الأمر الذى أدى إلى حدوث ارتفاعات كبيرة للذهب، لتكسر اونصة الذهب 1900 دولار قبل أيام ثم هبوطها إلى 1890 دولار الآن، ومع اتجاه المستثمرين لجنى الأرباح.