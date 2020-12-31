شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الدولار اليوم الخميس 31-12-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الدولار الأمريكى اليوم الخميس 31-12-2020، ارتفاعا طفيفا بمقدار قرش فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.67جنيه للشراء، و15.77جنيه للبيع، مقابل 15.66جنيه للشراء، و15.76جنيه للبيع.

استعرض الخبير الاقتصادى خالد الشافعى رحلة هبوط سعر الدولار خلال 2020، وأشار إلى أنه رغم أزمة فيروس كورونا فإن سعر الدولار شهد انخفاض قدره 43 قرشا منذ بداية 2020، وهذا يعود إلي زيادة في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي رغم أزمة فيروس كورونا ، حيث دخلت في شرايين الاحتياطي تمويلات كثيرة من النقد الأجنبي هي التي أحدثت حالة من الانخفاض في سعر الدولار في السوق المصرفية. وأضاف في تصريحات خاصة، أن مصادر العملة الأجنبية رغم أنها تضررت بسبب الأزمة العالمية لكورونا لكن رغم هذه الأحداث فإن الاقتصاد الوطنى، شهد تزايد الثقة في والحكومة تسعي لتنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض، لكن يظل سعر العملة مرتبط بمقدار حجم الوارد من العملة الأجنبية ومصادرها معروفة وجميعها تأثرت بالسب بسبب جائحة فيروس كورونا.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.68 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس كان بـ 15.67 جنيه.

15.78 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.77 جنيه.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.67 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه.

15.77 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.76 جنيه.





سعر الدولار فى بنك مصر

15.67 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه.

15.77 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.76 جنيه.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.69 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.68 جنيه.

15.79 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.78 جنيه.





سعر الدولار فى بنك عودة

15.69 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.68 جنيه.

15.79 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.78 جنيه.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.68 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس كان بـ 15.67 جنيه.

15.78 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.77 جنيه.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.69 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.68 جنيه.

15.79 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.78 جنيه.





سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس كان بـ 15.67 جنيه.

15.78 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.77 جنيه.