شكرا لقرائتكم خبر عن العجز التجارى التركى يرتفع إلى 5 مليارات دولار فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الخميس، أن العجز التجاري الخارجي للبلاد قفز 153.5 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر إلى 5.033 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام. وقال المعهد إن صادرات تركيا انخفضت 0.9 بالمئة وارتفعت الواردات 15.9 بالمئة مقارنة مع نوفمبر 2019. وفي الأحد عشر شهرا الأولى من العام، زاد العجز التجاري 82.5 بالمئة إلى 45.344 مليار دولار.

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