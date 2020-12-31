شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية حمراء لبورصة قطر بجلسة نهاية الأسبوع بضغوط هبوط 4 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.27% خاسراً 28.68 نقطة ليصل إلى مستوى 10505.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 64 مليون سهم بقيمة 110.4 مليون ريال عبر تنفيذ 1987 صفقة، وتراجع 23 سهماً، وارتفع 15 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.71%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.54%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%، فيما ارتقع قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.10%.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.