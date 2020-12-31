شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسهم تصعد ببورصة البحرين بالمستهل على رأسها "ألبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% رابحاً 1.85 نقطة ليصل إلى مستوى 1478.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 337.9 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 1.92% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.42% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.84%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.77% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.77%، مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.62%، وهبط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.35%.

وفي سياق متصل، أعلنت شركات إنوفست، بنك البحرين الإسلامي، مصرف السلام البحرين، البحرين لتصليح السفن والهندسة، البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو، استيراد الاستثمارية، اجتماع مجلس الإدارة، الأولى يوم الخميس 18 فبراير 2021، الثانية الاثنين الموافق 15 فبراير، الثالثة يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير، الرابعة يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير، الخامسة يوم الأحد الموافق 21 فبراير، السادسة يوم الأحد الموافق 7 فبراير 2021، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.

وفي سياق آخر، أعلنت بورصة البحرين، تعطلها رسمياً يوم الأحد الموافق 3 يناير، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، على أن يعاود العمل في البورصة يوم الاثنين الموافق 4 يناير 2021.