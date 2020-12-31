شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك تحت الضغط السلبي – تحليل - 31-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار مقابل الفرنك محاولات لتجاوز مستوى 0.8820، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.8730، يدعمه الضغط السلبي الذي يستمر بتقديمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.8915 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8750 والمقاومة 0.8870

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط