شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق الهدف الثاني – تحليل - 31-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بملامسة هدفنا الثاني المنتظر عند 0.7700 ويستقر حوله، بانتظار مزيد من الارتفاع ضمن القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.7800.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.7625.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7640 والمقاومة 0.7770

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد