شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحصل على حافز إيجابي – تحليل - 31-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت فوق مقاومة العلم المثلثي الصاعد، ليعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستويات 52.45 ثم 53.85 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة المقترحة يعتمد على الثبات فوق مستوى 51.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد