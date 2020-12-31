شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى النفط – تحليل - 31-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر النفط أي حركة قوية في الجلسات الماضية، وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً كما هو دون تغيير للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 49.40 ثم 51.70، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق مستوى 47.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 47.00 والمقاومة 50.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد