شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تزحف نحو الأعلى – تحليل - 31-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة بإيجابية هادئة ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 26.88، بانتظار مزيد من الارتفاع لتخطي هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو 27.65 الذي يمثّل الهدف الإيجابي التالي.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 25.06.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 27.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد