شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق مكاسب جيدة – تحليل - 31-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات إيجابية جيدة يوم أمس ليختبر حاجز 1900.00 دولار، بانتظار مزيد من الارتفاع لتخطي هذا المستوى والتوجه نحو مستوى 1928.60 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي التالي.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن الثبات فوق 1875.00 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1875.00 والمقاومة 1910.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد