شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجتاز الهدف الأول – تحليل - 31-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1.2765 وتجاوزه ليؤكد امتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لزيارة مستوى 1.2688 الذي يمثّل محطّتنا التالية.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.2854 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2670 والمقاومة 1.2800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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