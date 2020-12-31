شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يواصل الميل الهابط – تحليل - 31-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين مزيد من الانخفاض ليختبر حاجز 103.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار اختبار مستويات 102.50 ثم 102.15 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 103.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 102.50 والمقاومة 103.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط