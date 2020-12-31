شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يلامس الهدف الأول – تحليل - 31-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1.3624 ويستقر حوله، وننتظر مزيد من الارتفاع لتخطي هذا المستوى والتوجه نحو 1.3760 الذي يمثّل هدفنا التالي، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمي التداولات داخل القناة الفرعية الصاعدة التي تظهر بالصورة.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1.3510.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3540 والمقاومة 1.3710
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يلامس الهدف الأول – تحليل - 31-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.