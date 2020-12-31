شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يلامس الهدف الأول – تحليل - 31-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1.3624 ويستقر حوله، وننتظر مزيد من الارتفاع لتخطي هذا المستوى والتوجه نحو 1.3760 الذي يمثّل هدفنا التالي، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمي التداولات داخل القناة الفرعية الصاعدة التي تظهر بالصورة.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1.3510.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3540 والمقاومة 1.3710

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد