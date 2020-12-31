شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينتظر مزيد من الارتفاع – تحليل - 31-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من ملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1.2300 ويجري محاولات لاختراقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2410، يدعمه المتوسط المتحرك 50.

القناة الصاعدة تستمر بدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب، مع الانتباه إلى أن الفشل باختراق 1.2300 قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 1.2185 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2200 والمقاومة 1.2400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد