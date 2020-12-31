شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينتظر مزيد من الارتفاع – تحليل - 31-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج اليورو مقابل الدولار من ملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1.2300 ويجري محاولات لاختراقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2410، يدعمه المتوسط المتحرك 50.
القناة الصاعدة تستمر بدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب، مع الانتباه إلى أن الفشل باختراق 1.2300 قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 1.2185 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2200 والمقاومة 1.2400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو ينتظر مزيد من الارتفاع – تحليل - 31-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.