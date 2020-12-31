شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البلاتينيوم بقرابة 1% مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى لها في أكثر من عامين ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاتينيوم بقرابة الواحد بالمائة لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ الرابع من كانون الأول/ديسمبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ التاسع من أيلول/سبتمبر 2016 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ 19 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:17 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 0.91% لتتداول حالياً عند 1,063.97$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,073.65$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,072.02$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 89.67 مقارنة بالافتتاحية عند 89.56.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية قي آسيا وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.9 مقابل 52.1 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 52.0.

كما تابعنا أيضا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الخدمي مع صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.7 مقابل 56.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 52.0، وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس توصل الصين مع الاتحاد الأوروبي إلى صيغة نهائية حيال الاتفاق الاستثماري بين بكين وبروكسيل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 29 ألف طلب إلى 832 ألف طلب مقابل 803 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 19 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 53 ألف طلب إلى 5.39 مليون طلب مقابل 5,337 ألف طلب.

بخلاف ذلك، تابعنا الأحد الماضي توقيع الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب على مشروع قانون الإغاثة لمواجهة تداعيات كورونا والتمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون، وتلى ذلك تمرير مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيين لمشروع قانون زيادة المدفوعات المباشرة من 600$ إلى 2,000$ للفرد أو 4,000$ لكل زوجين مثلما طلب ترامب مسبقاً، إلا أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين أرجي البت في مشروع القانون.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس موافقة وزارة الصحة البريطانية على استخدام لقاح كورونا الذي طورته شركة استرازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد داخل المملكة المتحدة، ويأتي ذلك عقب ثلاثة أسابيع من السماح باستخدام اللقاح المشترك لشركة فايزر وشركة بيو-تك في المملكة المتحدة، وعلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تلك الخطوة بأن فاعلية اللقاح تصل إلى 90% وأنه انتصار للعلم في بلاده.

بخلاف ذلك، صرح مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي الثلاثاء الماضي بأن المرحلة الأسوأ في مواجهة كورونا لم تحدث بعد وأن على المواطنين داخل بلاده توقع السيناريو الأسوأ خلال شهر كانون الثاني/يناير القادم، موضحاً أن وضع الفيروس خرج عن السيطرة في العديد من المناطق داخل بلاده وأن فترات العطلات وارتفاع معدلات السفر خلالها قد تجعل الشهر المقبل أسوء من هذا الشهر.

وفي نفس السياق، أعرب الدكتور فاوتشي آنذاك عن أماله في إلا يصل تسجيل أعداد المصابين لأكثر من 200 ألف حالة إصابة جديدة يومياً، لكون ذلك سيؤثر سلباً على الخدمات الصحية في الولايات المتحدة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 80.77 مليون ولقي 1,783,619 شخص مصرعهم في 222 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.