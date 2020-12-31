شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار النفط متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في قرابة ثلاثة أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتعد بصدد ثاني مكاسب شهرية لها على التوالي مقلصة من خسائر هذا العام متغاضية بذلك عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 19 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 05:32 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير من عام 2021 بنسبة 0.02% لتتداول عند مستويات 48.36$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 48.35$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 48.40$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم شباط/فبراير المقبل 0.11% لتتداول عند 51.57$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.51$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 51.63$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 89.64 مقارنة بالافتتاحية عند 89.56، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 89.68.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية قي آسيا وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.9 مقابل 52.1 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 52.0.

كما تابعنا أيضا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الخدمي مع صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.7 مقابل 56.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 52.0، وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس توصل الصين مع الاتحاد الأوروبي إلى صيغة نهائية حيال الاتفاق الاستثماري بين بكين وبروكسيل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 29 ألف طلب إلى 832 ألف طلب مقابل 803 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 19 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 53 ألف طلب إلى 5.39 مليون طلب مقابل 5,337 ألف طلب.

ويأتي ذلك، عقب ساعات من أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 25 من كانون الأول/ديسمبر اتساع العجز إلى نحو 6.1 مليون برميل مقابل نحو 0.6 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز 3.0 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 493.5 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 11% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 1.2 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 1% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 3.1 مليون برميل، لتعد المخزونات 6% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، تابعنا الأحد الماضي توقيع الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب على مشروع قانون الإغاثة لمواجهة تداعيات كورونا والتمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون، وتلى ذلك تمرير مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيين لمشروع قانون زيادة المدفوعات المباشرة من 600$ إلى 2,000$ للفرد أو 4,000$ لكل زوجين مثلما طلب ترامب مسبقاً، إلا أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين أرجي البت في مشروع القانون.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس موافقة وزارة الصحة البريطانية على استخدام لقاح كورونا الذي طورته شركة استرازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد داخل المملكة المتحدة، ويأتي ذلك عقب ثلاثة أسابيع من السماح باستخدام اللقاح المشترك لشركة فايزر وشركة بيو-تك في المملكة المتحدة، وعلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تلك الخطوة بأن فاعلية اللقاح تصل إلى 90% وأنه انتصار للعلم في بلاده.

بخلاف ذلك، صرح مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي الثلاثاء الماضي بأن المرحلة الأسوأ في مواجهة كورونا لم تحدث بعد وأن على المواطنين داخل بلاده توقع السيناريو الأسوأ خلال شهر كانون الثاني/يناير القادم، موضحاً أن وضع الفيروس خرج عن السيطرة في العديد من المناطق داخل بلاده وأن فترات العطلات وارتفاع معدلات السفر خلالها قد تجعل الشهر المقبل أسوء من هذا الشهر.

وفي نفس السياق، أعرب الدكتور فاوتشي آنذاك عن أماله في إلا يصل تسجيل أعداد المصابين لأكثر من 200 ألف حالة إصابة جديدة يومياً، لكون ذلك سيؤثر سلباً على الخدمات الصحية في الولايات المتحدة، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 80.77 مليون ولقي 1,783,619 شخص مصرعهم في 222 دولة.

على الصعيد الأخر، تابعنا الاثنين الماضي أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن آماله في أن يتعافى إنتاج النفط بالتزامن مع تعافي الأسواق المالية، مع تطرقه لكون الطلب العالمي على النفط لا يزال أقل ما بين 6 إلى 7 ملايين برميل يومياً عن قبل جائحة كورونا وأنه من المتوقع أن يكون الطلب الإضافي على النفط 5 إلى 6 ملايين يومياً العام المقبل، مضيفاً أنه يمكن تعديل اتفاق أوبك+ إذا ما تعافت الأسواق أسرع من التوقعات.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر أمس الأربعاء، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 267 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ ستة أسابيع لأول مرة تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف الارتفاع، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 439 منصة منذ 13 من آذار/مارس.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي استقرا الأسبوع الماضي عند مستويات 11.0 مليون برميل يومياً، ونود الإشارة لكون مستويات الإنتاج لا تزال تعكس تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 19% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.