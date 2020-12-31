شكرا لقرائتكم خبر عن "مدن" و"كيمارك" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم أنشطة البحث والتطوير في الصناعات الطبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك" لتعزيز التعاون المشترك في أنشطة البحث والتطوير وبناء القدرات والتدريب وريادة الأعمال بالصناعات الطبية.

وبحسب بيان للهيئة اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن مذكرة التفاهم تقضي بتعاون الطرفين في مجالات التقنية الحيوية والتجارب السريرية، بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات والكفاءات ودعم الابتكار وريادة الأعمال في قطاع الصناعات الطبية تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

وتعمل "مدن" على دعم القيمة المضافة للقطاع الصناعي، ورفده بالكوادر المؤهلة جيداً من أجل الارتقاء بتنافسيته إلى المستوى العالمي وذلك وفق أسس علمية تعتمد على البحث والابتكار والتدريب وبالتكامل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع "مدن" في إطار سعي "كيمارك" لتأسيس شراكات فاعلة تساهم في تحقيق أهدافه والتي من أهمها نقل وتوطين التقنية.

وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.

وكان خالد السالم، مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، قدر حجم الاستثمارات النسائية في القطاع الصناعي بنحو 1% في مختلف المدن الصناعية بالمملكة.

وأرجع ذلك لخوف المرأة من الدخول في الاستثمارات الصناعية، إضافة لحاجة الاستثمارات الصناعية للخبرة التي يمتلكها المستثمرون من رجال الأعمال.