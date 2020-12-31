شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودي تقر إدراج شركتي وطني للحديد وأبناء الناقول بسوق نمو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت هيئة السوق المالية السعودية الموافقة على طلب شركة وطني للحديد والصلب، وشركة أبناء محمد حسن الناقول، تسجيل أسهمهما لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".

وقالت هيئة السوق في بيان على موقعها الإلكتروني، إن شراء هذه الأسهم سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كافٍ من موعد الإدراج.

وأضافت أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المدرجة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في مستند التسجيل.

وأشارت إلى أنه وفي حال تعذر فهم محتويات مستند التسجيل، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وأكدت أنه يجب ألا ينظر لموافقتها كهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال إدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

وكان محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، أكد في تصريحات سابقة، أن هيئة السوق المالية لا تتحكم بعملية الطرح من بدايتها إلى نهايتها كما يعتقد البعض.

ولفت إلى أن أنظمة الهيئة معلومة للشركات التي قامت على أساسها بعملية الطرح، وكإجراء نظامي تطلب الهيئة من الشركات الراغبة بطرح جزء من أسهمها بالاستعداد المسبق.

وأشار إلى أن ذلك يستهدف تهيئة أوضاع شركتهم بما يتوافق وهذا المستجد المتمثل في الطرح العام، وأعطى فترة 12 أسبوعاً للشركات الراغبة بالطرح في السوق الرئيسة و8 أسابيع للراغبة بالطرح في سوق "نمو".

ومؤخرا، أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة المالك والمشغل الحصري لسلسلة مطاعم "برغرايززر" عن تعيين "الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية" مستشارا ماليا لترتيب طرح حصة من الشركة في سوق "نمو السعودية".

وتعمل برغرايزز التي أسست في 2009 بفرع واحد من الرياض في تقديم "برغر اللحم والدجاج المطهو حسب الطلب"، وحققت معدلات نمو ليصل عدد فروعها إلى 76 فرعا في 12 مدينة سعودية.

ومؤخرا، كشف محمد الرميح، مدير عام الإدارة العامة للأسواق بالسوق السعودي "تداول" أنه سيتم طرح مجموعة من الشركات حتى الربع الأول من 2021.

وقال الرميح تعليقا على التحسينات على الصفقات المتفاوض عليها، إن الهدف الأساسي هو تطوير السوق بما يتماشى مع التنظيمات العالمية، وإعطاء مرونة أكثر لأن المليون ريال لا تناسب الجميع، بحيث تتماشى مع السيولة وتلبي احتياجات المشاركين.