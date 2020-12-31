شكرا لقرائتكم خبر عن قرض لبنك برقان بقيمة 390 مليون دولار من بنوك دولية وإقليمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك برقان عن حصوله على قرضٍ مدتُه 3 سنوات من قبل مجموعةٍ من بنوك دولية وإقليمية بقيمة 118 مليون دينار ما يعادل 390 مليون دولار وبسعر فائدة يعادل 110 نقاط أساس فوق سعر الليبور الأميركي.

وأوضح البنك في بيان للبورصة الكويتية، أنه من المتوقع أن يدعمَ القرضُ متطلبات بنك برقان التمويلية ونسب السيولة.

وأوضح البنك أن كل من بنك الصين للصناعة والتجارة ICBC و Mizuho كان لهم دور المنسق والمفوض الرئيسي لترتيب القرض.

كما عملت بنوك من بينها "الزراعي الصيني" و"سيتي بنك" و"الإمارات دبي الوطني" و"أبوظبي الأول" و"إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد" كمرتبين رئيسيين للقرض.

يشار إلى أن بنك برقان، أعلن في نوفمبر الماضي، عن قيامه بإجراء مناقشات مع المشترين المحتملين لبيع حصته من أسهم بنك بغداد بنسبة 51.8%.

كما تجدر الإشارة إلى أن البنك حقق أرباحاً بقيمة 9.829 مليون دينار بالربع الثالث 2020، مقارنةً بأرباح نفس الفترة من العام الماضي البالغة 22.688 مليون دينار، بتراجع نسبته 56.7%.

وتراجعت أرباح البنك في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 51.7% على أساس سنوي، إلى 32.575 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 67.454 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من عام 2019.