شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل صفقة استحواذ "بيتك" على الأهلي المتحد البحريني للمرة الثانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي تأجيل البدء في إعادة تحديث الدراسات الخاصة بالاستحواذ على البنك الأهلي المتحد وتكليف جهة استشارية عالمية بذلك، وذلك للمرة الثانية، بعد تأجيلها السابق في السابع من مايو الماضي، بسبب تداعيات كورونا.

وقال بيت التمويل الكويتي في بيان للبورصة الكويتية، إن عملية تأجيل دراسة الاستحواذ على "الأهلي المتحد - البحرين" جاءت بالتنسيق مع الأخير، وحرصاً على مصالح المساهمين والمستثمرين في كلا البنكين.

وأوضح "بيتك" وفقا للبيان، أن القرار خاضع لموافقة الجهات الرقابية في دولتي الكويت والبحرين.

وأكدت أن القرار لا يوجد له تأثير في الوقت الحالي على المركزي المالي للبنك.

وكان بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أعلن في مايو الماضي عن فسخ عقد الرئيس التنفيذي للمجموعة، مازن الناهض وسط أنباء عن خلاف في الرأي مع رئيس مجلس الإدارة، حمد المرزوق، في شأن خطط الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني.

وعلى إثر انهاء العقد فإن "بيتك" كلف أحمد الخرجي بمهام الرئيس التنفيذي. وقالت مصادر مطلعة أن الناهض أبدى رأياً معارضاً لصفقة الاستحواذ، وأبلغه كتابياً لجميع أعضاء مجلس الإدارة.

وكان بيتك قد أعلن عن تأجيل خطة الاستحواذ حتى نهاية العام بسبب أزمة كورونا.

وقال بيت التمويل الكويتي "بيتك" في وقت سابق، إن قرار تأجيل إجراءات الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني، يراعي ضرورة دراسة المخاطر المُحتملة لجائحة "كورونا" وتأثيرها على أصول البنكَين، بجانب تحديث أي دراسات تم إجراؤها سابقاً، إن تطلب الأمر.