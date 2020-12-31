شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم الإمارات تستهل آخر جلسات 2020 على استقرار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر بدون أي تغيير يذكر، استهلت الأسهم المحلية في الإمارات آخر جلسات الأسبوع والعام بأكمله على استقرار حيث سجلت المؤشرات الرئيسية تحركاً عرضياً.

فتماسك مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 2517 نقطة بينما استقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالي عند 5087 نقطة.

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