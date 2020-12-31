شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الطلب على الذهب ذات الأوزان الثقيلة فى الصعيد ومبيعات عيار 21 بالمقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذواق شراء الذهب تختف من محافظة إلى أخرى بل تخلف في كل محافظة بحسب المراكز، لذلك تلجأ مصانع الذهب إلى تنوع أشكال الذهب لتناسب مطالب المحافظات، خاصة وأن بعض محافظات الصعيد تحتاج أشكال ذهبية ذات أوزان أكبر لتناسب الاحتياجات هناك.

كشف ممدوح عبد الله أحد منتجى الذهب ورئيس "كرمينا جولد"، ارتفاع الطلب على الذهب ذات الأوزان الثقيلة في مراكز وقرى بعض محافظات الصعيد نتيجة العادات والتقاليد هناك، مشيرا إلى استمرار تصدر عيار 21 حجم مبيعات الذهب في الصعيد مقارنة بباقى الأعيرة، لكن عيار 18 قد يلقى قبولا في عواصم المحافظات وليس في القرى والمراكز فليس له قبول.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عيار 18 يلقى قبولا في الوجه البحرى خاصة الإسكندرية والمحافظات السياحية، لافتا إلى أن عام 2020 شهد ارتفاع في الطلب على عيار 18 وذلك لأن الفارق السعرى بينه وبين عيار 21 قد يصل إلى 120 جنيها دون إضافة المصنعية.

وأوضح عبد الله، أن الطلب على الأوزان الذهبية الخفيفة شهد انتعاش خلال 2020 وذلك مع الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، لافتا إلى أن المصانع المنتجة أطلقت أوزان خفيفة ما بين 2 إلى 15 جرام، وذلك لتحريك مبيعات الذهب.

وأشار إلى أن نشاط بيع الذهب يختلف من محافظة إلى أخرى، كل محافظة له ذوق في شراء الذهب خاصة في محافظات الوجه القبلى، وأيضا محافظات الصعيد، فالمصانع تنتج أشكال مختلفة من الذهب لتواكب أذواق الجميع