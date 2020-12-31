شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للأحذية: ننتج سنويا 100 مليون زوج حذاء ونطالب بوقف الاستيراد لدعم الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باسم لطفى عضو المجلس التصديرى للأحذية والمنتجات الجلدية، إن وقف استيراد الأحذية من الخارج سيساهم فى تنشيط الصناعة المحلية ويدعم من زيادة الاستثمارات الأجنبية لمصانع الأحذية فى مصر بدلا من الاستيراد من الخارج ، لافتا إلى أن حجم الواردات التى دخلت مصر من الأحذية خلال عام 2018 على سبيل المثال 17.8 مليون زوج وهى الأرقام الرسمية المعلنة فى الوقت الذى يدخل 5 أضعاف هذة الكميات بطرق غير رسمية بعيدا عن الاقتصاد الرسمى وهو ما يضر بالصناعة الوطنية وتراجع إنتاجيتها.

وأضاف لطفى فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، إن وقف الاستيراد من الخارج سيساهم فى مجىء الموردين الأجانب وخاصة من الصين التى نستورد منها معظم الأحذية إلى مصر وفتح مصانعهم باستثمارات أجنبية كبيرة تخدم السوق المصرية، وتدعم من توفير فرص العمل ، ولابد أن نبدأ بوقف التصدير لمدة ثلاثة أشهر مع تجديدها بصورة دورية لحين النهوض بالصناعة الوطنية من الأحذية فى مصر.

وأشار عضو المجلس التصديرى للأحذية والمنتجات الجلدية، إلى أن حجم الانتاج المحلى من الأحذية يبلغ سنويا 100 مليون زوج لكافة الفئات العمرية، والاحتياج الفعلى سنويا يتراوح ما بين 210 إلى 230 زوج والتى يتم استكمالها من الاستيراد رغم وجود وفرة الجلود فى مصر وقدرة المصانع على زيادة طاقتها الانتاجية إلى الأرقام التى يحتاجها السوق المحلى مع توقف منافسة المستورد بهذة الكميات الكبيرة، والذى سيساهم فى تطوير أشكال وأذواق الأحذية المصنعة محليا وبكميات وأسعار تناسب كافة الفئات العمرية.

وطالب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة الكميات الكبيرة من الأحذية التى تدخل بطرق غير رسمية إلى السوق المحلى، والتى تؤثر على حجم مبيعات الصناعة المحلية وتؤدى لتراجعها والتى تعتبر الهدف الأول فى مساندة الحكومة وهى الصناعة الوطنية.