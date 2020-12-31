شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك اليوم الخميس فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأسماك اليوم الخميس 31 -12-2020 تشهد استقرارا فى سوق العبور للجملة، وسجلت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، البلطى المزارع "1" ليتراوح بين 16-19، وسعر البلطى المزارع " 2 " ليتراوح بين 14-15.5، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار السمك البورى 1 بين 38-42، والبورى "2" يتراوح 28-32 جنيها للكيلو، وترواح سعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وانخفضت أسعار السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 .جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.

وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70جنيها ، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، و سعر السمك موسى 60 – 80 جنيها .

وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 480 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 370 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 120جنيها للكيلو.